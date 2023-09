Nutricionista revela seis sinais de emagrecimento saudável

O emagrecimento saudável é um processo gradual e sustentável, que não prejudica a saúde. Para saber se você está em um processo de emagrecimento saudável, existem alguns sinais que você pode observar.

A nutricionista Joana Pinho, em seu perfil no Instagram, revelou seis sinais que indicam um emagrecimento saudável. Confira:

Melhora da disposição: você se sente mais animado e com mais energia para realizar as atividades do dia a dia.

Melhoria do funcionamento do intestino: você tem evacuações regulares e sem desconforto.

Melhores noites de sono: você dorme melhor e acorda com mais disposição.

Menos culpa por comer o que gosta: você consegue se alimentar de forma mais equilibrada sem se sentir culpado por comer o que gosta.

Mais energia: você se sente com mais disposição e energia para realizar as atividades do dia a dia.

Prato mais colorido: você inclui mais frutas, legumes e verduras em sua alimentação.

