Inchaço nos tornozelos de manhã pode ser sinal de problemas cardíacos

Um sinal de alerta que pode indicar problemas cardíacos é o inchaço nos tornozelos, que geralmente aparece logo ao acordar.

O inchaço nos tornozelos, também conhecido como edema, é causado por uma acumulação de líquido na região. Ele pode ser causado por uma série de fatores, como gravidez, certos medicamentos, ficar muito tempo em pé ou sentado, traumas e coágulos sanguíneos.

Em alguns casos, o inchaço nos tornozelos de manhã pode ser um sinal de problemas renais, hepáticos ou cardíacos.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), é importante consultar um médico se um ou ambos os tornozelos estiverem inchados e não melhorarem após alguns dias de tratamento em casa.

O que fazer se os tornozelos estiverem inchados

Se os tornozelos estiverem inchados, é importante elevar as pernas acima do nível do coração para ajudar a drenar o excesso de líquido. Também é importante evitar ficar muito tempo em pé ou sentado e usar roupas confortáveis que não apertem os tornozelos.

Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de meias de compressão para ajudar a reduzir o inchaço.

Sintomas de problemas cardíacos

Além do inchaço nos tornozelos, outros sintomas de problemas cardíacos incluem:

Dor no peito

Falta de ar

Fadiga

Palpitações cardíacas

Se você apresentar algum desses sintomas, é importante consultar um médico imediatamente.

