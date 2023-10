30 coisas que deveríamos saber como consertar! - Nem todo mundo leva jeito quando se trata de consertar as coisas. Mas chegará o momento em que você vai ter que enfrentar um carro quebrado ou com uma torneira vazando e não vai ter como fugir. E então você vai entender a importância de saber como consertar as coisas por conta própria. Claro, é fácil chamar alguém para dar um jeito, mas isso pode sair caro. Além disso, ser capaz de lidar com coisas que podem ser facilmente remediadas vai fazer você ganhar o dia - e economizar uma boa parte do seu dinheiro. Então, se você quer estar preparado, confira a galeria a seguir para as coisas que todos deveriam saber como consertar.

© Shutterstock