Suar ajuda (mesmo) a emagrecer? Especialistas respondem

Todo mundo sabe que certos hábitos, como fazer uma alimentação saudável e exercício físico regularmente, ajudam (e muito) a perder os quilinhos a mais. Muitos dizem que suar tem um impacto semelhante. É verdade?

"Sim e não", explicam os médicos, assim como outros especialistas na área, na Prevention. Albert Matheny, cofundador do SoHo Strength Lab, afirma que ao transpirar "está literalmente reduzindo o seu peso ao reduzir a quantidade de água no seu sistema".

Isto significa que não está perdendo gordura porque a "transpiração em si é apenas o mecanismo do corpo para regular a temperatura e expelir o excesso de calor", explica Scott Keatley, coproprietário da Keatley Medical Nutrition Therapy. Por isso, mesmo que veja diferenças na balança, como está simplesmente perdendo água, o mais provável é que veja o peso voltar ao normal assim que reidratar o corpo.

Mas, claro, o especialista afirma que a transpiração exige que o seu corpo gaste mais energia. "Ficar quente ao ponto de suar aumenta o ritmo cardíaco, o que consome mais energia", isto ajuda a queimar alguma gordura, mas nada que faça uma diferença significativa na balança.

Keri Gans, autora do livro 'The Small Change Diet', realça que normalmente os seus níveis de fluidos - e o peso que a água tem no corpo - variem ao longo do dia. Já "a perda de gordura é algo mais consistente" e que resulta em "alterações na sua composição corporal".

Qual a conclusão? De acordo com os especialistas, a transpiração, sem mais nada associado, como exercício ou alimentação saudável, não ajuda a perder uma quantidade significativa de peso.