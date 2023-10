Saiba como prevenir e identificar infestação de cupins em casa

A temporada de revoada de cupins chegou, e é essencial estar preparado para prevenir e identificar infestações em sua casa. Kelly Lima, analista de marketing da Montana Química, oferece dicas valiosas para manter suas madeiras protegidas, que vão além de verificar se elas possuem furos.



A primeira dica é observar atentamente os siriris ou aleluias, que são os cupins durante o período de acasalamento. “Eles são facilmente identificáveis ao redor das luzes. O uso de telas de proteção em portas e janelas pode ajudar a evitar que esses insetos entrem em sua casa. No entanto, para uma proteção mais eficaz, é recomendado a aplicação de cupinicida na forma líquida, especialmente em madeira crua e em todos os lados”, explica Kelly.



A profissional ainda menciona que os danos que eles causam na madeira são frequentemente internos e silenciosos. “No entanto, as fezes dos cupins são mais fáceis de serem detectadas, assemelhando-se a pequenas bolinhas secas e duras, parecidas com grãos de areia. Por outro lado, as brocas deixam resíduos mais finos, semelhantes ao pó”, afirma.

Vale ressaltar que existem outros tipos de cupins, conhecidos como cupins de solo, que também podem atacar a madeira. Kelly alerta que eles criam túneis de terra como forma de proteção e caminho para a colônia, que pode estar distante, e que identificar esses túneis de terra pode ser um indício dessa infestação.

Outro ponto que gera muita dúvida é como distinguir cupins de formigas. “Cupins têm corpos mais retos, moles e pares de asas simétricas, enquanto formigas têm corpos mais alongados, acinturados e pares de asas de tamanhos diferentes. Além disso, as brocas se assemelham a pequenos besouros de tonalidade marrom escura”, diz a especialista.