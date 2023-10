O sintoma de câncer capaz de interromper (regularmente) o sono

Você acorda várias vezes à noite para urinar? Essa condição, conhecida como nictúria, pode ser um sinal de câncer de próstata.

A Cleveland Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos, explica que a nictúria é um sintoma comum do câncer de próstata, principalmente nas fases mais avançadas da doença. Isso ocorre porque o tumor pode pressionar a uretra, dificultando a micção e fazendo com que a pessoa precise urinar com mais frequência.

Estudos mostram que a nictúria grave foi identificada em 25% dos casos de câncer de próstata. Além disso, a condição também pode ser um efeito colateral do tratamento de radiação para o câncer.

Outros sintomas de câncer de próstata incluem:

Esforço ao urinar

Sensação de que a bexiga não fica completamente vazia

Dor ao urinar

Sangue na urina

Ejaculação dolorosa

Se você está com nictúria ou outros sintomas de câncer de próstata, é importante consultar um médico. O diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura.

