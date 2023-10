Os primeiros sinais de depressão que nunca deve desvalorizar

A conscientização sobre a saúde mental tem aumentado nos últimos anos. Nesta terça-feira, 10 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. É importante estar atento aos sinais de depressão, seja em si mesmo ou em alguém próximo.

A OMS estima que 322 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão.

No Brasil, a prevalência de depressão ao longo da vida é de 15,5%, o que significa que 15,5% dos brasileiros irão experimentar depressão em algum momento de suas vidas.

O Ministério da Saúde do Brasil estima que 11,5 milhões de brasileiros sofrem de depressão. A depressão é mais comum em mulheres do que em homens, com uma prevalência de 20% em mulheres e 12% em homens. A depressão também é mais comum em adultos jovens e idosos, com uma prevalência maior em adultos entre 25 e 44 anos e em idosos com mais de 65 anos.

O canal NDTV apresenta os sinais precoces da depressão, que podem se manifestar em uma fase inicial. É importante identificá-los e não ignorá-los.

Os principais sinais de depressão são:

- Tristeza constante e sentimentos de vazio;

- Perda de interesse e prazer em atividades que antes eram prazerosas;

- Mudanças no apetite e no peso;

- Dificuldades para dormir ou dormir demais;

- Fadiga e perda de energia;

- Dificuldade de concentração;

- Sensação de culpa ou inutilidade;

- Irritabilidade;

- Isolamento social.

O que fazer se você ou alguém que você conhece apresentar esses sintomas?

Se você ou alguém que você conhece estiver apresentando esses sintomas, é importante procurar ajuda profissional. Um psicólogo ou psiquiatra poderá diagnosticar a depressão e indicar o tratamento adequado.

O tratamento da depressão pode incluir terapia, medicamentos ou uma combinação dos dois.

É importante lembrar que a depressão é uma doença real e que pode ser tratada. Com o diagnóstico e tratamento adequados, é possível superar a depressão e voltar a viver uma vida plena.

Como ajudar alguém com depressão

Se você conhece alguém que está com depressão, é importante que você ofereça seu apoio.

Você pode fazer isso de várias maneiras, como:

- Ouvir com atenção o que a pessoa tem a dizer;

- Não julgar;

- Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional;

- Oferecer sua companhia e apoio emocional.

- É importante lembrar que você não pode curar a depressão da pessoa, mas você pode fazer a diferença oferecendo seu apoio e compreensão.

