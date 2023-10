Quando chega a hora de fazer limpezas, em casa, o vinagre torna-se um aliado importante. Porquê? "É um bom agente de limpeza porque é ácido (com um valor de pH de 2,4), tornando-o eficaz para quebrar depósitos minerais e manchas", explica Marla Mock, a presidente da Molly Maid, uma empresa limpezas domésticas, citada no site de Martha Stewart.

"Quando diluído, pode ser um produto de limpeza seguro e amigo do ambiente", acrescenta. Tendo isto em conta exemplificou as possíveis utilizações deste ingrediente. Mas, antes disso, avisa que o vinagre não deve ser misturado com água sanitária, amoníaco e peróxido de hidrogénio.

Três formas de usar o vinagre fora da cozinha (e nas limpezas):

Refrescar uma divisão da casa . Basta colocar uma tigela cheia de vinagre branco durante uns dias;

. Basta colocar uma tigela cheia de vinagre branco durante uns dias; Dissolver a ferrugem . Itens pequenos com ferrugem podem (e devem) ser mergulhados numa tigela com vinagre branco durante a noite. Para limpar objetos maiores, coloque vinagre em cima, deixe repousar e esfregue;

. Itens pequenos com ferrugem podem (e devem) ser mergulhados numa tigela com vinagre branco durante a noite. Para limpar objetos maiores, coloque vinagre em cima, deixe repousar e esfregue; Limpar as torneiras . Consegue dissolver "o calcário, a espuma de sabão e os depósitos minerais nas torneiras". Basta molhar um guardanapo com vinagre e colocá-lo em cima da torneira. Deixe atuar durante uma hora e depois limpe a sujeira acumulada.

