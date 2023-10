Receita deliciosa: Beijinho de milho e biscoito Maria

Um dos maiores prazeres da vida é comer bem! Pensando nas reuniões entre amigos e familiares, trazemos uma receita popular entre os brasileiros para despertar os melhores sabores e lembranças.

Veja como preparar um delicioso beijinho de milho e biscoito maria:

Ingredientes:

1 pacote e meio do Biscoito Maria Pilar (200 g)

1 lata de leite condensado

1 lata de milho

1 pitada de sal

1 colher de sopa de margarina

Coco ralado para decorar

Modo de preparo:

- No liquidificador ou em um mixer, bata bem o leite condensado, o milho já escorrido e a pitada de sal.

- Leve ao fogo baixo com a margarina, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos, até engrossar. Reserve e deixe esfriar bem, de preferência na geladeira.

- Triture o biscoito até virar uma farofa. Incorpore ao doce já frio, misturando com as mãos, até formar uma massa homogênea. O biscoito Maria Pilar triturado dará consistência e uma crocância especial ao doce.

- Unte as mãos com um pouco de margarina e modele o doce em bolinhas, finalizando com o coco ralado.

Tempo de preparo: 20 minutos