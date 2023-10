Se tem estes sintomas, o melhor é marcar uma consulta de cardiologia

É importante ficar atento a certos sintomas que podem indicar problemas cardíacos. Mesmo que você ache que não é nada, é melhor consultar um cardiologista para ter certeza.

De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 30% dos óbitos. Em 2022, estima-se que 12,5 milhões de brasileiros sofriam de alguma doença cardíaca.

A Fundação Espanhola do Coração, citada pelo site Vidae, listou alguns sintomas que você deve ficar atento:

Disfunção erétil:

Pode ser um sinal de hipertensão, que é um fator de risco para doenças cardíacas.

Fadiga e cansaço extremo:

Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, que é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo.

Pressão na zona do peito:

Pode ser um sinal de ataque cardíaco.

Palpitações:

Pode ser um sinal de arritmia, que é um ritmo cardíaco irregular.

Se você sentir algum desses sintomas, procure um cardiologista o mais rápido possível. Quanto mais cedo o problema for diagnosticado, maiores serão as chances de tratamento.

Os tipos de doenças cardíacas mais comuns no Brasil são:

Doença arterial coronariana: É uma condição em que as artérias que levam sangue ao coração ficam estreitadas ou bloqueadas.

Insuficiência cardíaca: É uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo.

Acidente vascular cerebral (AVC): É uma condição em que o fornecimento de sangue ao cérebro é interrompido.

