Esfrega os pés antes de adormecer? Saiba o que significa

Antes de dormir, o que costuma fazer? Há quem não passe sem ver uns vídeos no telefone, ler alguns capítulos de um livro ou beber um copo de leite. Noutros casos, existem pessoas que esfregam os pés antes de adormecer. Se é o seu caso, saiba o que pode significar.

Pode ser um sinal de ansiedade, mas não é o único significado. A psicoterapeuta Michelle Di Paolo revelou ao 'website' Health Digest que esta pode ser uma forma de relaxar.

Tal como o ato de esfregar as mãos, esfregar os pés "ativa o sistema nervoso, relaxa o sistema cardiovascular e acalma a hormona do stress". Já a psicóloga clínica Lauren Kerwin explica que pode também ser uma forma de concentrar-se para o sono.

"Fazê-lo com frequência melhora o processamento sensorial do corpo com cobertores à volta do corpo e num espaço escuro." Pode também indicar que gosta de movimentos repetitivos.

"Movimentos repetitivos podem estimular a liberação de neurotransmissores, que são analgésicos naturais produzidos pelo corpo", conta Lauren Kerwin.

Também a especialista em acupuntura, Eileen Li, releva alguns dos benefícios. "Pode ajudar a aliviar a tensão, melhorar a circulação sanguínea e proporcionar uma sensação de conforto e bem-estar."

