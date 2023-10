Você sabe quais são os signos com sexto sentido mais apurado do zodíaco?

Se faz parte desta lista do astrólogo João Bidu, pode dizer que é um dos signos com o sexto sentido mais apurado do zodíaco. A intuição destas pessoas não falha!

Veja se é de você que falamos:

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Câncer é altamente empático. Tem uma intuição aguçada, o que faz com que consiga 'ler' as emoções dos outros como ninguém!

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Sabe ler nas entrelinhas, o que tanto pode ser uma benção como uma maldição. Tem um sexto sentido tão apurado que chega a ser assustador. Escorpião está sempre um passo à frente.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Os nativos de Gêmeos têm uma sensibilidade fora do comum. O radar deste signo não falha.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Se é do signo Peixe, considere-se um sortudo. O sonhador do zodíaco tem uma sensibilidade profunda. É extremamente intuitivo e empático.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Touro também pode e deve confiar na sua intuição. São poucas as pessoas que conseguem chegar ao coração das pessoas como este signo faz.