Como tirar um anel preso no dedo

Existem várias razões pelas quais um anel pode ficar preso no dedo, como calor, retenção de líquidos ou até mesmo um inchaço repentino. Se isso acontecer, é importante agir rapidamente para evitar que o anel corte a circulação sanguínea.

Aqui estão algumas dicas para tirar um anel preso no dedo:

Lubrifique o dedo. Isso ajudará a reduzir o atrito e facilitará a retirada do anel. Você pode usar óleo, sabonete ou manteiga.

Use um fio. Esta é a técnica mais eficaz. Passe um fio dental ou fio de nylon por baixo do anel e dê um nó. Em seguida, enrole o fio ao redor do dedo, puxando-o lentamente para cima.

Use uma tesoura. Se o anel for fino o suficiente, você pode usar uma tesoura para cortá-lo. No entanto, tenha cuidado para não cortar a pele.

Procure ajuda profissional. Se nenhuma das dicas acima funcionar, procure ajuda profissional. Um médico ou joalheiro poderá remover o anel com segurança.

Dica do Dr. Joe

O Dr. Joe, um médico de emergência, compartilhou uma dica eficaz para tirar um anel preso no dedo:

"Tudo o que você precisa fazer é usar um fio, como fio dental, passar por baixo do anel, apertar, enrolar no dedo e puxar lentamente à medida que o anel se solta."

Ele também compartilhou um vídeo no Instagram mostrando como fazer isso.

#howto #healthtips #doctortips original sound - Dr. Joe, M.D. ? @drjoe_md The string method is a common technique used to remove a ring stuck on a finger. It involves taking a thin, non-elastic string or thread and carefully wrapping it tightly around the finger, starting from the base and moving towards the ring. By gradually unwinding the string, the ring is gently pushed off the finger without causing any harm or discomfort. This method is effective in situations where lubricants or soapy water may not be sufficient to free the stuck ring. However, it is important to exercise caution and seek professional assistance if the ring is tightly lodged or causing severe pain. #diy

Alertou também para os riscos que corre. "À medida que o dedo incha, o anel torna-se uma faixa restritiva. Isso pode interromper a circulação de sangue para o dedo."

Leia Também: Veja o que acontece aos seus rins quando bebe refrigerantes todos os dias