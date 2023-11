Geralmente algumas falhas da memória são completamente normais e inofensivas, especialmente com a idade, explica Carmen Carrión, uma professora assistente de neurologia na Escola de Medicina de Yale, nos Estados Unidos, ao HuffPost, agregador de blogues.

Com os anos, as pessoas envelhecem e esquecem coisas muito simples do quotidiano, como as chaves ou têm dificuldade em lembrar-se de certos nomes. "Estas alterações de memória relacionadas com a idade não são, normalmente, motivo de preocupação", acrescentou.

Infelizmente, existem certas formas de perda de memória que são anormais e podem ser indicativas de problemas maiores, explica. Por isso, no Huffpost, alguns neurologistas explicaram os sinais de perda de memória que devem preocupá-lo.

Sinais de que a sua perda de memória não é normal:

Incapacidade de aprender coisas novas;

Dificuldade em fazer e compreender coisas que costumavam ser fáceis;

Esquecer rapidamente as conversas;

Perder-se em lugares familiares;

Repetir histórias com frequência;

Os seus entes queridos dizem que algo parece estranho.

