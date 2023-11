Língua inflamada é um sintoma de novas variantes da Covid-19

Um especialista em medicina geral do Reino Unido, Johannes Uys, da clínica Broadgate General Practice, em Londres, apontou alterações na língua como um sintoma das novas variantes da Covid-19.

Os doentes podem sentir ardência, inchação e inflamação na língua. "Muitos perdem o paladar e sentem dormência", alerta o médico, citado pelo jornal Daily Express.

Em alguns casos, essa situação pode levar à formação de inchaços e úlceras, que podem precisar de tratamento separado.

No entender do médico, a variante Pirola apresenta "uma probabilidade ligeiramente maior de causar inflamação na boca e na pele". Para aliviar os sintomas, recomenda o uso de ibuprofeno.

Uys explica que a língua Covid pode ser causada pelo vírus se ligar aos receptores e se infiltrar nas células. Algumas pessoas também podem ser mais suscetíveis a esse sintoma devido a uma grande quantidade de receptores ACE na boca.

Os dados do estudo Zoe Covid, uma pesquisa feita por meio de um aplicativo de smartphone lançado pela startup Zoe Limited e o King's College de Londres, confirmam as afirmações do médico. A língua inflamada é um dos principais sintomas relatados por pessoas infectadas com as novas variantes da Covid-19.

