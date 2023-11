Pelo bem da sua saúde, evite (ao máximo) estas oito bebidas

Não é só o que comemos que afeta a nossa saúde, mas também o que bebemos. Algumas bebidas podem causar problemas como aumento da pressão arterial, comprometimento do fígado e até mesmo obesidade.

O canal Fox News conversou com vários nutricionistas para chegar a uma lista das bebidas que mais prejudicam a saúde. Confira:

Bebidas energéticas: Elas aumentam a pressão arterial, o estresse e podem prejudicar o sono.

Cocktails com álcool: Eles comprometem a capacidade do fígado de filtrar as toxinas.

Refrigerantes: Eles são ricos em açúcar e calorias, o que pode levar ao aumento de peso.

Iced tea: Ele tem a mesma quantidade de açúcar que os refrigerantes.

Bebidas adoçadas com agave: O néctar de agave contém uma quantidade elevada de frutose, que pode ser prejudicial à saúde.

Sucos de frutas embalados: Eles costumam conter muito açúcar adicionado.

Bebidas com adoçantes artificiais: Eles podem causar problemas digestivos e até mesmo alterações no metabolismo.

Frappuccinos: Eles são ricos em açúcar e gorduras saturadas.

O que fazer para evitar essas bebidas?

A melhor opção é evitá-las completamente. Mas, se não for possível, procure alternativas mais saudáveis. Por exemplo, você pode trocar bebidas energéticas por água ou sucos de frutas naturais. Também pode trocar refrigerantes por água com gás ou chás sem açúcar. E, se você gosta de iced tea, opte por receitas caseiras, que não contenham açúcar adicionado.

Aqui estão algumas dicas para escolher bebidas mais saudáveis:

- Prefira água ou bebidas sem açúcar.

- Se você gosta de sucos de frutas, prefira os naturais, feitos na hora.

- Evite bebidas com adoçantes artificiais.

Ao fazer boas escolhas, você pode melhorar a sua saúde e prevenir doenças.

Leia Também: Quatro sinais de que tem o sistema imunológico enfraquecido