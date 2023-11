Dicas para manter a umidade (e o bolor) longe do armário e da roupa

O bolor é um problema comum em armários, podendo causar danos às roupas e ao mobiliário. Para evitar que isso aconteça, siga estas dicas:

Ventile o armário regularmente. Abra as portas e janelas para que o ar circule.

Mantenha o armário organizado e limpo. Evite encher demais o armário, pois isso impede a circulação do ar.

Regule a temperatura do ambiente. A temperatura ideal para um armário é de 14 a 22 graus Celsius.

Use um desumidificador. Se os níveis de umidade estiverem altos, use um desumidificador para reduzir a umidade no ambiente.

Pulverize vinagre nas superfícies vulneráveis. O vinagre é um antifúngico natural que ajuda a prevenir o crescimento do bolor.

Não guarde roupas molhadas no armário. Certifique-se sempre de que as roupas estão completamente secas antes de guardá-las.

Coloque uma taça com bicarbonato de sódio ou arroz no armário. Esses produtos absorvem a umidade do ar, ajudando a prevenir o crescimento do bolor.

Aqui estão algumas dicas adicionais para evitar o bolor no armário:

Evite guardar roupas que já estão com bolor.

Se notar sinais de bolor no armário, limpe-o imediatamente.

Use uma solução de água e vinagre para limpar as superfícies afetadas.

Se o bolor estiver muito espalhado, pode ser necessário contratar um profissional para limpá-lo.

Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a manter o seu armário livre de bolor e proteger as suas roupas.





