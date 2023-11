A mistura destes ingredientes promete deixar a roupa 10 vezes mais branca

Você sabia que é possível lavar roupas brancas com uma solução caseira que ajuda a economizar água e energia? Além disso, essa solução também ajuda a proteger as roupas dos danos causados pela utilização contínua da máquina de lavar.

Para fazer essa solução, você vai precisar de:

Sal grosso

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture partes iguais de sal grosso e bicarbonato de sódio.

Adicione uma colher de sopa de vinagre branco por cada duas colheres de sopa da mistura seca.

Misture bem todos os ingredientes até que eles estejam bem integrados.

Encha um balde com água morna e adicione a mistura de sal, bicarbonato e vinagre.

Coloque as roupas brancas no balde e deixe de molho por cerca de 30 a 60 minutos.

Esfregue delicadamente as áreas mais amareladas ou manchadas das peças.

Enxágue as roupas com água limpa para remover todos os resíduos da mistura.

Como funciona?

O sal grosso ajuda a remover as manchas e a sujeira, enquanto o bicarbonato de sódio ajuda a clarear as roupas. O vinagre branco, por sua vez, ajuda a remover odores e amaciar as roupas.

Dicas:

- Para obter melhores resultados, use roupas brancas que não estejam muito sujas.

- Se as roupas estiverem muito sujas, você pode deixar elas de molho por mais tempo.

- Se as roupas estiverem manchadas, você pode esfregar as manchas com mais força.

Experimente essa solução caseira e veja a diferença!

