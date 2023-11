Nutricionista dá dicas para manter a saúde durante ondas de calor

Nem sempre extremos são bons. As temperaturas são exemplos disso. Tanto as muito altas ou as muito baixas podem fazer muito mal à saúde. O Brasil tem graves ondas de calor, e a previsão é que as temperaturas ultrapassem os 40ºC, podendo chegar a 45º em alguns lugares, com sensação térmica muito maior. Esse calorão pode impactar o organismo de diversas maneiras, desde a desidratação até a perda de apetite.

Para manter a boa saúde e o bem-estar físico é preciso prestar atenção na alimentação e ingestão de líquidos, como destaca a nutricionista Fabiana Freire, supervisora de Operações Educação da Sapore, empresa de soluções integradas de serviços. Segundo ela, em dias mais quentes precisamos consumir alimentos de fácil digestão, como verduras, frutas, legumes e carnes magras, e aumentar o consumo de água, chás gelados e sucos.

“No verão, ao contrário do inverno, sentimos menos vontade de comer e perdemos líquidos e sais minerais, devido ao aumento da temperatura corporal e a transpiração excessiva. Daí a importância de uma alimentação mais leve e da hidratação”, afirma.

Fabiana separou sete dicas bem fáceis para ajudar a manter a saúde durante as ondas de calor.

7 dicas para de alimentação para o calor intenso