Secar a roupa dentro de casa? Veja um truque que facilita a tarefa

Nos meses mais frios ou com muita chuva, secar a roupa no exterior pode ser uma tarefa difícil. Por isso, muitas pessoas acabam por colocar o varal dentro de casa, mas isso pode deixar a roupa com um cheiro desagradável.

Existe, no entanto, um truque simples que pode ajudar a secar a roupa sem cheiro no inverno. Chama-se método do "burrito" e foi recomendado pelo especialista em organização, Tor Rydder, no seu canal do YouTube, com o nome Organising TV.

Para experimentar o truque, você só precisa de uma toalha, a roupa molhada e o chão.

Como fazer

Coloque a roupa molhada em cima da toalha.

Dobre a toalha sobre a roupa, envolvendo-a completamente.

Deite-se no chão e pressione a toalha com os joelhos.

Por que funciona?

Ao pressionar a toalha com os joelhos, você força a toalha a absorver a água da roupa. Isso ajuda a secar a roupa mais rapidamente e sem cheiro.

Dica

Se você não quiser deitar-se no chão, pode torcer a toalha para tirar a água.

Ficou com dúvidas? Espreite o vídeo original e experimente o truque.

