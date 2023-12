Micro-ondas com cheiro ruim? Veja como resolver este problema!

Decore: 1/2 xícara de água, outra de vinagre branco e um limão. Isto é tudo aquilo que precisa para deixar o micro-ondas limpo e cheiroso em poucos minutos.

O processo não podia ser mais simples. Comece misturando a água com o vinagre. Depois, esprema o limão e corte a polpa em quatro partes. Adicione o suco do limão e as partes descascadas à mistura de água e vinagre.

De seguida, coloque a mistura num recipiente adequado para micro-ondas. Deixe cozinhar por cinco minutos a uma temperatura alta, para permitir que o vapor se espalhe dentro do eletrodoméstico.

Com uma esponja e um pano úmido, limpe o interior do micro-ondas sem deixar excesso de umidade. Por fim, volte a colocar a mistura no micro-ondas e aqueça por mais dois minutos.