Veja como preparar Quiche de presunto e queijo com base de Cream Cracker

Que tal preparar uma receita simples, com diferença e sabor, para aproveitar aqueles biscoitos que estão sobrando em casa? Veja como preparar uma deliciosa Quiche de presunto com queijo, feita com a cream cracker.

Quiche de presunto com queijo

Ingredientes:

Massa

½ embalagem de Cream Cracker Vitarella;

1 ½ xícara (chá) de Margarina Vitarella em temperatura ambiente.

Recheio de Presunto e Queijo

2 tomates sem pele e sem sementes, em cubinhos;

200g de muçarela, em cubinhos;

200g de presunto, em cubinhos;

azeite, sal e orégano a gosto.

Cobertura

3 ovos, batidos;

½ xícara (chá) de creme de leite;

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado.

Modo de Preparo:

Massa

Leve ao processador o biscoito e bata até obter uma farofa;

Despeje em uma tigela funda com a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo;

Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável própria para quiche (22 cm de diâmetro);

Leve ao forno médio (180ºC) por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.

Recheio de presunto com queijo

Em uma tigela média, junte os tomates, a muçarela e o presunto;

Tempere com azeite e orégano;

Acerte o sal, mexa delicadamente e reserve.

Cobertura

Em uma tigela pequena, junte o creme de leite e o queijo parmesão;

Bata até envolver bem e reserve.

Montagem

Despeje o recheio de presunto com queijo sobre a massa;

Acomode a cobertura por cima e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 30 minutos ou até dourar;

Retire do forno e deixe amornar;

Desinforme e sirva a seguir.