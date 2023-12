Crianças até aos cinco anos devem evitar (ao máximo) estes alimentos

A partir dos dois anos, as crianças podem fazer uma alimentação sem restrições. Todavia, "existem alimentos que devem continuar sendo evitados até aos cinco", avisa a nutricionista Patrícia da Costa Moura.

No Instagram, a especialista enumerou-os. Veja abaixo:

1- Alimentos mal cozidos, devido ao risco de intoxicação alimentar. É o caso do sushi e, entre outros, ovos crus;

2- Bebida vegetal de arroz, pela contaminação de arsênio;

3- Peixe com elevado teor de mercúrio. Privilegie o bacalhau, pescada com menos de um quilo, solha e sardinha, por exemplo;

4- Alimentos com cafeína. Além do café, aqui incluem-se o chá verde, chocolates e refrigerantes com cafeína;

5- Alimentos com teor alcoólico;

6- Alimentos com elevado risco de engasgamento, como pipocas, gomas, balas e uvas.