Como mudar hábitos para evitar o inchaço no verão

À medida que o calor do verão se aproxima, é comum que as pessoas intensifiquem seus esforços em direção ao tão conhecido 'projeto verão'. Este é o momento em que o foco na busca por um corpo mais saudável e atraente se torna ainda mais evidente.

No entanto, ao invés de recorrer a dietas radicais ou soluções de emagrecimento de curto prazo, é fundamental abraçar hábitos saudáveis que não apenas auxiliam na conquista dos objetivos de perda de peso, mas também ajudam a prevenir o indesejável inchaço.

Com a aproximação dos dias quentes, é o momento ideal para adotar mudanças de estilo de vida que, além de acelerar o processo de emagrecimento, irão manter você saudável e em plena forma para desfrutar do verão com vitalidade e confiança.

O Dr. Gabriel Almeida, médico, escritor, coordenador e professor de Pós-graduação de Ciências da Obesidade e Sarcopenia, apresenta algumas dicas essenciais para mudar alguns hábitos para acelerar o emagrecimento para o verão - e para serem aplicadas na rotina para resultados a longo prazo. Confira:

Aposte em whey protein antes do café da manhã

Consumir Whey Protein ao acordar é válido para suprir o processo de catabolismo que o sono pode provocar pelo fato do organismo estar em jejum já que neste momento o corpo precisa de nutrientes para se recuperar e para dar continuidade à síntese de proteínas.

Portanto, a ingestão de proteína em pó é válida nesse momento por seu alto valor biológico e rápida absorção, gerando saciedade, a redução de picos de glicose após as refeições e favorecendo a perda de peso.

Beba água

Nós sempre ouvimos falar que água é fundamental para o nosso organismo e é. Mas ela pode ser mais do que isso: segundo cientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, tomar 1 a 3 copos de água antes das refeições reduz o apetite e pode fazer você consumir até 205 calorias a menos na refeição. A pesquisa aponta que a hidratação extra ainda levou a diminuição da ingestão de açúcar, do colesterol e sódio.

Lembrando que tomar água também ajuda a prevenir problemas renais, no emagrecimento (ajudando na eliminação de toxinas, mantendo o equilíbrio no organismo), pode diminuir a frequência de dores de cabeça e mau humor motivados pela desidratação. Já na parte estética, melhora a pele, cabelos, unhas e combate a celulite, além de prevenir inchaço e retenção de líquidos.

Muitas pessoas ficam em dúvida com relação à retenção de líquido: por incrível que pareça, quanto mais água bebermos, menos retenção líquida teremos. Isso funciona da seguinte forma: se você bebe menos água o seu sangue fica mais concentrado. Quando isso ocorre, uma estrutura localizada no seu cérebro, conhecida como neuro-hipófise, começa a produzir o famoso hormônio antidiurético - que vai diminuir o seu fluxo urinário entendendo que o seu corpo está em alerta e fazendo com que você retenha o máximo de líquido possível.

Invista em alimentos com fibras

As fibras ajudam a tratar o intestino preso, aumentando a saciedade e controlando o índice glicêmico - que reduz o colesterol e diminui a chance de evolução para alguns problemas, como a hipertensão, obesidade, hemorróidas, problemas cardíacos e até o câncer de colón.

Segundo a Associação Nacional de Diabetes, os homens devem ingerir diariamente 34g de fibras e mulheres até 28g, incluindo em vegetais, frutas e grãos integrais. Além disso, as fibras diminuem a absorção do açúcar e da gordura localizada ingerida, tendo um bom efeito a longo prazo no processo de emagrecimento.

Mantenha-se em movimento

A prática de exercícios é igualmente essencial para preservar o bom funcionamento do sistema articular, muscular, respiratório e circulatório. Através dela, é viável manter a tonicidade muscular, além do fato de que o fortalecimento vascular contrai os vasos sanguíneos e aprimora o fluxo venoso, tendo até mesmo um impacto positivo na diminuição da retenção de líquidos.

Dados o IBGE (2015) mostram que 62,1% dos brasileiros acima de 15 anos não praticam nenhum tipo de esporte ou atividade física e ainda existem evidências que com a prática de exercícios físicos e da movimentação do corpo é possível diminuir a incidência de diabetes, doenças cardiovasculares e câncer.

E se você pretende emagrecer, existem algumas estratégias que devem ajudar neste processo: