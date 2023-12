Piscina e mar: veja como proteger cabelos crespos e cacheados

Faltam menos de duas semanas para o início do verão e com a estação mais esperada do ano, vem os momentos de lazer. A combinação de sol, água do mar e piscina é perfeita neste período, mas requer atenção redobrada com a pele e cabelos. Para manter as madeixas saudáveis, o hair stylist Juninho Loes, especialista em crespos e cacheados, dá dicas infalíveis de cuidados antes e depois dos mergulhos refrescantes.

Os cabelos cacheados e crespos geralmente são mais ressecados, com os compostos presentes na água, como sal e cloro, os fios tendem a ficar mais frágeis e porosos, assim também como o sol, pode prejudicar sua estrutura, degradando a fibra. De acordo com Juninho, os cuidados iniciam bem antes da exposição, com cronogramas para deixar os fios mais resistentes e hidratados.

Nos dias de praia ou piscina é necessário manter uma rotina, o primeiro passo é proteger os fios com óleos vegetais de origem mais leve, como uva e semente de girassol, protetores térmicos ou ativadores, contendo na fórmula um pH baixo, de 4.0 e 4.5, para proporcionar mais nutrição, redução do frizz e manter os cachos belíssimos, brilhantes e definidos por mais tempo.

Após sair da piscina ou mar, lavar o cabelo com água doce para retirar todas as impurezas, realizar a higienização com shampoo com pH entre 5.0 e 6.0, utilizar condicionadores e máscaras de nutrição e hidratação. Não é indicado produtos de reconstrução neste período, pois enrijece os fios, causando quebras devido à carga excessiva de proteína.

O especialista salienta a importância da técnica Low Poo, utilizando a cada 2 dias apenas o condicionador para gerar emoliência e uma limpeza mais suave no cabelo, tornando o uso do shampoo menor, diminuindo o impacto de agressão na fibra.

Retornando à rotina normal, pós-férias, um cronograma de nutrição e hidratação é a melhor opção para repor nutrientes, água, lipídios e massa dos fios. No caso dos cabelos cacheados, intercalar entre uma e outra, duas vezes por semana, e para os cabelos crespos, ideal uma vez por semana.