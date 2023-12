Sabia que o verão pode aumentar a libido?

Altas temperaturas, sol, praia, atividades ao ar livre, férias, socialização em alta, eventos e encontros, como já dizia a cantora Marina Sena, Ai que delícia o verão! E não são apenas os termômetros que aumentam na estação, o tesão também. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Tel Aviv apontou que a exposição solar pode aumentar o desejo sexual.

Os pesquisadores testaram homens e mulheres e concluíram que passar 30 minutos no sol pode aumentar o desejo sexual por até 2 semanas. Os resultados associaram a libido ao aumento dos níveis de hormônios como dopamina, ocitocina, serotonina e testosterona, que, segundo a especialista em sexualidade, Isabela Cerqueira, são hormônios e neurotransmissores relacionados a sensações como felicidade, atração e desejo sexual.

Além desses hormônios, a especialista aponta que fatores psicossociais também podem favorecer o aumento da libido. “A dopamina está relacionada à felicidade, ocitocina e serotonina à atração sexual e a testosterona ao desejo. São hormônios capazes de proporcionar sensações que levam ao desejo sexual. Estar mais relaxada, mais feliz, mais disposta e com maior vigor físico levam também a uma maior vontade de fazer sexo. Mas, muito além disso, há também a questão da atração física e do tato. No verão os corpos estão mais à mostra e o toque pele com pele é mais favorecido. Tudo isso pode contribuir para despertar o prazer”, comenta.

O tesão aumentado, segundo a especialista, pode ser uma boa oportunidade para novas experiências sexuais. “É uma oportunidade de testar novas práticas, de se autoconhecer, explorar novas sensações e proporcionar ainda mais prazer a sós ou acompanhado”, comenta. Isabela, que também é CEO da Good Vibres, aponta que o uso de vibradores e acessórios pode ser um diferencial enriquecedor. “Vibradores também são ótimas opções para proporcionar novos estímulos no corpo nesse momento em que o tesao aumenta, seja no sexo em companhia ou sozinha. Na bolsa na mala ou na cabeceira, são ótimos aliados do seu prazer”, diz.

Sobre os modelos, há para todos os gostos, desde para quem está começando a explorar o universos dos sex toys, até que busca ampliar sensações e levar o argasmo ao extremo. “Há uma infinidade de modelos, os bullets são os mais tradicionais e discretos. Sugadores de clitóris também estão em alta e proporcionam uma sensação diferente. Os multifuncionais como o Kiss da Good Vibres, são uma ótima aposta, já que oferecem sensações diversas em um único produto como a vibração, a pulsação e a sucção”, comenta. E, como a época é também marcada por viagens, há modelos discretos e portáteis que podem ser facilmente carregados e levados na mala.

“Para quem vai viajar, a dica é apostar em um bullet como o Fun, que é super discreto e possui algumas capinhas extras que proporcionam sensações diferentes. Mas, vale lembrar que deve-se sempre pesquisar se o destino da viagem permite a entrada de vibradores. Em alguns países eles ainda são proibidos”, alerta.