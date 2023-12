Sofre de ingestão alimentar compulsiva? Atenção a estes três sintomas

Dá por si ingerindo grandes quantidades de comida com a sensação de que quase perdeu o discernimento? É provável que sofra de perturbação de ingestão alimentar compulsiva.

Durante e após um episódio compulsivo, "as pessoas sentem-se como se tivessem perdido o controle", começa por explicar o psicólogo Marco Guerreiro na rede social Instagram. Esta perturbação "ocorre com maior frequência em pessoas com obesidade (excesso de gordura corporal), contribuindo para um consumo calórico excessivo".

Segundo o especialista, eis três sintomas:

1- Come de forma rápida e repete várias vezes, mesmo sem vontade;

2- Sente-se nauseado, deprimido, ou culpado após consumir grandes quantidades de comida;

3- Ter o hábito de comer às escondidas durante os episódios de compulsão por vergonha.

