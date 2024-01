Tomou café e continua sonolento? Por que a cafeína não funciona com todo mundo - Você já se perguntou por que, mesmo depois da quinta caneca de café do dia, você ainda não está se sentindo totalmente acordado? Bem, há uma série de possíveis razões pelas quais a cafeína não funciona com você, que variam desde genética até hábitos apreendidos. Existem também muitas coisas que você pode fazer para se manter desperto e para obter esse impulso de energia de manhã ou depois do almoço. Curioso? Na galeria, entenda por que a cafeína não funciona com todo mundo e o que você pode fazer a respeito.

© Shutterstock