Estes três signos apaixonam-se facilmente. Está na lista?

Sente que está sempre com uma nova paixão? Não está sozinho. Existem muitos indivíduos assim e estão, com toda a certeza, entre os signos que se apaixonam facilmente. Consulte a lista do Astrotalk.

1- Áries (21 de março a 20 de abril)

Geralmente, os indivíduos deste signo 'mergulham de cabeça' nas relações, "alimentados pelo seu espírito aventureiro". Tendem a 'abraçar' o amor com "um otimismo destemido". Têm uma energia magnética capaz de atrair os outros e que torna tudo mais emocionante.

2- Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Fica sempre muito "cativados pela ideia do amor" e, claro, isto faz com que sejam "admiradores ardentes do romance". Estão sempre prontos para adorar os seus parceiros e mostrar o seu amor com gestos grandiosos.

3- Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

São considerados os eternos românticos do zodíaco e "estão apaixonados pela ideia do próprio amor". "Caem facilmente no encanto de uma ligação romântica" e tentam mesmo criar uma história de amor que seja "agradável do ponto de vista estético e emocionalmente gratificante".

