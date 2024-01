Sintomas da Covid-19 mudaram? Agora, estes são os mais comuns

No início da pandemia, a perda do paladar e do olfato, a febre alta e a falta de ar eram os sintomas mais comuns da Covid-19. No entanto, com o surgimento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, esses sintomas não são mais tão frequentes.

Segundo o infectologista e professor universitário Leonardo Weissmann, os sintomas mais comuns relatados por doentes com Covid-19 atualmente são parecidos com os de uma gripe ou constipação, o que pode dificultar o diagnóstico.

"Pode ser difícil saber só pelos sintomas se é Covid-19 ou não. Daí a importância da realização do teste", diz Weissmann.

O infectologista recomenda que o teste seja feito nos primeiros três a cinco dias dos sintomas, quando a carga viral é mais alta. Mesmo sem sintomas, se você tiver contato com alguém positivo, também é recomendado fazer o teste, pois a infecção pode ocorrer antes das manifestações aparecerem.

Sintomas mais comuns da Covid-19

De acordo com Weissmann, os sintomas mais comuns da Covid-19 atualmente são:

Febre ou calafrios;

Tosse seca e persistente;

Cansaço;

Dor de garganta;

Dores de cabeça;

Dores musculares em todo o corpo;

Pingo no nariz;

Náusea/vômito;

Diarreia.

Outros sintomas possíveis

Além desses sintomas, também são possíveis outros, como:

Fadiga;

Perda de apetite;

Dificuldade para respirar;

Dor no peito;

Erupção cutânea;

Conjuntivite;

Perda de paladar;

Perda de olfato.

O que fazer se você apresentar sintomas

Se você apresentar algum dos sintomas da Covid-19, é importante procurar um médico para realizar o teste e iniciar o tratamento adequado.

Leia Também: Mortes por chuvas no RJ sobem para 11 e duas pessoas estão desaparecidas