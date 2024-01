Fácil de enganar? Conheça o signo mais iludido do zodíaco

Bastam algumas palavras para fazer com que mudem a sua opinião rapidamente. Muitas vezes, estão com a cabeça em outro lugar, o que faz com que sejam muito fáceis de enganar.

Segundo a lista do 'Terra', Câncer (21 de junho a 21 de julho) é o signo mais iludido do zodíaco. Pensa em tudo de uma forma, mas a verdade é exatamente ao contrário que tudo está acontecendo.

São sonhadores por natureza, característica que acabam escondendo várias vezes. Acabam criando emoções e fantasias que nada têm a ver com a realidade.

Acreditam em contos de fadas e por vezes saem magoados devido às suas decisões. Em certos momentos, não sabem a quantas andam, o que faz com seja fácil de enganá-los.

