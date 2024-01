Quatro signos que são muito esquisitos (e exigentes) com a comida

Quase todo mundo tem um amigo ou parente muito exigente com a comida. É o seu caso? Tem de consultar a lista do Astrotalk. Porquê? Menciona os signos que são mais esquisitos com a comida.

1- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

São considerados os mais perfeccionistas e estão sempre atentos a todos os detalhes. Têm padrões muito elevados em relação a tudo, incluindo a comida, ou seja, são muito seletivos com o que consomem.

2- Touro (21 de abril a 20 de maio)

Têm um apreço muito especial pelas coisas mais requintadas especialmente quando envolve comida. Por isso, são, na maioria das vezes, muito exigentes com a qualidade e origem dos alimentos.

3- Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Já os nativos deste signo têm uma ligação forte e emocional com a comida de conforto que conhecem melhor. Entram nesta lista porque têm uma sensibilidade especial a sabores e texturas diferentes das que conhecem e apreciam.

Leia Também: Saiba com que idade cada signo irá encontrar a sua cara-metade