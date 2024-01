Já esteve nos lugares mais assombrados do Brasil? São 5 e as histórias são de arrepiar! - Não importa onde você esteja no mundo, sempre é possível encontrar algum tipo de local assombrado com muitos avistamentos de fantasmas e experiências assustadoras. Alguns desses lugares estão repletos de mistérios que remontam a séculos, outros têm uma história mais recente. Mas não importa se esses lugares são do século XII ou XX, se estão no Brasil ou Japão, eles, sem dúvida, são de causar arrepios nos mais corajosos! Recentemente, o prédio Copan, em São Paulo, tem sido notícia por supostos fantasmas! Preparado para algumas histórias sinistras? Na galeria, conheça os lugares mais assombrados do Brasil e do mundo!

© <p>Getty Images</p>