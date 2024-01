Como saber se um ovo está estragado com a lanterna do celular

Você sabia que basta a lanterna do seu celular para saber se um ovo está próprio para consumo? É isso mesmo! Segundo o Informe Brasil, esse truque é surpreendentemente eficaz.

O processo é muito simples: encoste a lanterna do celular à casca do ovo e observe. Se o ovo estiver fresco, ele vai iluminar-se como uma lâmpada. Já se o ovo permanecer escuro, é sinal de que está estragado e impróprio para consumo.

A explicação para isso é que, com o tempo, a membrana que envolve a gema e a clara do ovo vai se tornando mais espessa e opaca. Isso impede que a luz passe através do ovo, deixando-o escuro.

Portanto, se você quiser saber se um ovo está estragado, basta usar a lanterna do seu celular. É um teste rápido e fácil que pode te ajudar a evitar problemas de saúde.

