Caso não saiba, muitos dos sintomas de câncer de colo do útero confundem-se com os de outras doenças como os miomas ou a endometriose e, infelizmente, são ignorados. Tendo isto em conta, Susanna Unsworth, uma ginecologista, citada no Mirror, enumerou e explicou quatro sintomas deste tipo de câncer que são menos conhecidos e não devem ser ignorados.

Quatro sintomas de câncer de colo do útero que não deve ignorar:

Sentir alterações menstruação;

Reparar em alterações no corrimento vaginal normal;

Dores durante as relações sexuais;

Dores de costas, paralelamente, a dores na zona lombar ou na pélvis.

Claro, "o rastreio cervical regular é a melhor forma de identificar alterações anormais no colo do útero", acrescenta a médica. Para "além disso, as mulheres não devem esquecer de fazer os testes de Papanicolau, trata-se de "um teste de de rotina que pode detectar células anormais no colo do útero antes de se transformarem em câncer".

