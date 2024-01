Fabiana Justus é diagnosticada com leucemia e internada em São Paulo

A influencer Fabiana Justus, de 37 anos, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, revelou na noite desta quinta-feira (25) que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA). Ela está internada em São Paulo, onde realiza a primeira fase do tratamento.

Fabiana contou que começou a sentir dores nas costas e febre, e foi ao pronto-socorro. Ela foi diagnosticada com LMA, um tipo de câncer que afeta as células do sangue.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. E o nome assusta, tudo assusta. Mas estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida. As coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, não saí mais".

A influencer afirmou que está confiante na cura, mas que os primeiros dias foram difíceis. Ela tem três filhos pequenos, um deles recém-nascido.

"Minha vida virou de cabeça para baixo, mas tenho certeza que vai virar de volta", disse Fabiana. "Sei que não vai ser fácil, mas estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, os meus médicos. Me deram muita confiança. Falaram que são altas as chances de cura."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

“Obviamente tem momento que fico mais baqueada. Ainda não entendi totalmente o que está acontecendo. Quando acordo aqui no hospital lembro que isso é verdade. Porque, até então, as vezes vem o sentimento que ‘estou num pesadelo. Vou acordar e não vai ser isso’. Mas infelizmente é o que tem pra hoje e preciso lutar e vencer. E tenho certeza que vou. E esse choro é de confiança”, desabafou.

Fabiana tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.

