Quatro alimentos que não são tão saudáveis como pensa

É comum encontrarmos alimentos no supermercado que parecem saudáveis, mas, na realidade, não são. "Em num mundo cheio de fabricantes de alimentos, com um marketing inteligente e uma falta de ciência por detrás das suas afirmações, pode muitas vezes se tornar confuso saber exatamente quais os alimentos que são saudáveis quando se está no supermercado", explica Michael Mosley, médico e autor, citado no Mirror

Um exemplo disso são as batatas fritas de vegetais. Essas fatias finas de vegetais não são suficientemente grandes para fornecerem qualquer valor nutricional real. Além disso, elas não são mais saudáveis do que as batatas fritas tradicionais, pois também são fritas em óleo.

Ainda segundo Mirror, outro exemplo são os produtos vendidos como "alternativas com baixo teor de gordura". Esses produtos geralmente são pobres em nutrientes e ricos em açúcares. O açúcar é adicionado para compensar a perda de sabor causada pela redução da gordura. Isso pode levar a picos de açúcar no sangue, causando mais desejos.

As papas de aveia instantâneas também são um exemplo de alimento que parece saudável, mas não é. Uma tigela de papas de aveia instantâneas pode ter até três colheres de açúcar. Algumas marcas contêm até 16 gramas de açúcar por porção.

Por fim, os molhos para salada também podem ser uma armadilha. Eles geralmente são ricos em calorias e cheios de aditivos. É importante escolher molhos para salada que sejam feitos com ingredientes simples e naturais.

Aqui estão algumas dicas para evitar cair em armadilhas ao escolher alimentos saudáveis:

Leia as etiquetas com atenção.

Evite produtos que contenham ingredientes que você não consegue pronunciar.

Escolha alimentos que sejam ricos em frutas, vegetais e grãos integrais.

Com um pouco de atenção, você pode evitar alimentos que parecem saudáveis, mas não são.

Leia Também: Os alimentos que ajudam a queimar mais gorduras durante a noite