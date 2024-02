4 dicas para a sua pele não sofrer no carnaval

xposição ao sol sem protetor solar, excesso de drinques e petiscos fritos, maquiagem. Tudo isso pode comprometer a saúde e a beleza da pele. Por isso, para aproveitar os dias de folia sem desfilar por aí um rosto de ressaca, Dra. Viviane Scarpa Dermatologista pela SBD, deixa 4 dicas para a pele não sofrer no carnaval.

Use Filtro solar: Aplique o filtro solar com fator de proteção maior que 30, cerca de meia hora antes da exposição ao sol e repasse a cada 2 horas. “Não use o mesmo filtro solar do corpo no rosto pois pode causar espinhas. E não se esqueça que o filtro solar também deve ser passado nas orelhas, nuca, pálpebras, lábios e dorso dos pés. Evite queimaduras!” Destaca a dermatologista.

Beba água: A ingestão de água é fundamental nos dias de folia. O cálculo ideal de água diária é de 35 ml a cada Kg de peso, mas, isso pode aumentar nos dias de muito calor.

Atenção! Cuidado com os produtos usados na make: Consulte a validade dos produtos, prefira as marcas de boa qualidade e que foram testadas dermatologicamente. “Ninguém quer perder os dias de carnaval por alguma alergia, concordam? Ah, e não durma de maquiagem de jeito nenhum! A água micelar é uma boa dica de produto para remover toda a maquiagem com mais facilidade- protege as fibras de colágeno e elastina, ajuda a manter a pele firme, além de retirar até 98% de uma maquiagem leve em apenas uma passada”. Explica Dra. Viviane Scarpa.

Herpes labial: Se você costuma ter herpes labial, saiba que o calor pode ser um gatilho para lesões. Além da proteção solar a alimentação pode ajudar na imunidade. Faça a ingestão de alimentos ricos em LISINA (a carne é uma das principais fontes desse aminoácido, especialmente de aves e peixes. Também é possível encontrar a lisina no leite e em seus produtos derivados, como iogurtes e queijos. Entre os grãos, a soja, a ervilha e o feijão possuem quantidades consideráveis do aminoácido) que ajudam no combate ao vírus e os alimentos ricos em ARGININA (amendoim, nozes, gelatina, castanha de caju, milho, semente do tomate, semente de girassol, coco, aveia, café arroz integral, passas, pão integral, lentilhas, laranja, frutas cítricas) pois são facilitadores da replicação viral.