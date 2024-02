Cardiologista revela hábito simples que reduz risco de doenças cardíacas

Existe uma hora mais indicada para se alimentar e reduzir o risco de doenças cardíacas, conforme a cardiologista Abeer Berry. No TikTok, a médica revela que fazer as refeições no início do dia pode proporcionar mais benefícios do que se pensava anteriormente.

"Quer saber uma maneira fácil de reduzir o risco de doenças cardíacas? Faça suas refeições mais cedo. As doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no mundo. Somente em 2019, causaram mais de 18 milhões de mortes, sendo quase oito milhões atribuídos à dieta. Portanto, é evidente que a dieta desempenha um papel crucial na progressão e no desenvolvimento de doenças cardiovasculares", disse ela em um vídeo compartilhado no TikTok. Abeer Berry enfatiza: "Faça suas refeições o mais cedo possível e encerre a alimentação mais cedo também para reduzir o risco de doenças cardíacas e derrames."

Referindo-se a um estudo publicado em dezembro de 2023 na revista Nature, a cardiologista menciona que os cientistas concluíram que jantar antes das 20 horas e tomar o café da manhã logo ao acordar são as práticas mais saudáveis. A pesquisa envolveu 103 mil voluntários com idade média de 42 anos (79% mulheres).

O grupo de epidemiologistas da Universidade de Sorbonne, na França, comparou os hábitos alimentares dos participantes, considerando idade, sexo, ciclos de sono, consumo calórico diário e estilos de vida semelhantes. A análise desses dados levou à conclusão de que pular a primeira refeição do dia aumenta o risco de doenças cardiovasculares.

Leia Também: Quer turbinar a saúde do seu intestino? Aposte no brócolis!