Fantasia de última hora: Máscaras icônicas para usar na folia! - Em um momento em que as máscaras estão populares, aproveitamos para relembrar os acessórios mais icônicos da cultura pop. O cinema e a música, por exemplo, nos apresentaram artigos que resistem ao teste do tempo. Algumas dessas peças são tão famosas que são facilmente reconhecíveis em todo o mundo. Em época de Carnaval, elas podem ser uma inspiração para uma boa fantasia, né? Na galeria, relembre as máscaras mais marcantes do mundo do entretenimento! Qual delas você usaria?

