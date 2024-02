O sintoma que nem todos associam a um ataque cardíaco (mas deviam)

Quase todos conhecem o sintoma de ataque cardíaco mais relatado: as dores fortes no peito. Existem, claro, outros que são muitas vezes ignorados ou, simplesmente, não associados a este problema sério. Sean Heffron, um cardiologista, citado no Huffpost, agregador de blogues, mencionou como exemplo as náuseas.

"Tende a depender um pouco do vaso sanguíneo do coração que é afetado" neste episódio, acrescenta. Para além disso, as náuseas são mais frequentes nas mulheres, tal como os vômitos.

É, no entanto, importante mencionar que "é raro que [as náuseas sejam] o único sintoma de um ataque cardíaco". E, claro, "na ausência de outros sintomas, as náuseas provavelmente não são motivo de preocupação extrema".

Outros sinais de ataque cardíaco nas mulheres incluem dores no maxilar, dores no pescoço, uma sensação de desconforto no peito, dores na parte superior do abdômen, dores nas costas e cansaço excessivo.

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas