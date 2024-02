Quando evitar manteiga de amendoim: dicas para saúde digestiva

A manteiga de amendoim é frequentemente considerada um alimento saudável, mas há momentos em que é aconselhável evitá-la. De acordo com informações do site Health Digest, se você enfrentar condições específicas de saúde, pode ser recomendável deixar esse alimento de lado.

Eles explicam que pessoas com problemas digestivos devem evitar o consumo dessa iguaria. Além disso, se houver intolerâncias alimentares ou má absorção de gorduras, o consumo pode ser preocupante, podendo levar a problemas como diarreia.

A escolha da marca também é relevante, com atenção especial aos teores de açúcar. Optar por uma versão orgânica pode ser mais benéfico, pois tende a irritar menos o sistema digestivo.

É importante também considerar o prazo de validade. Se armazenada na despensa, a manteiga de amendoim pode durar entre seis a nove meses. Se mantida no refrigerador, uma versão orgânica pode conservar-se por até um ano, enquanto uma convencional pode durar entre três a quatro meses.



