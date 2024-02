Coceira na zona genital não deve ser ignorada; entenda um dos motivos

A persistente sensação de coceira na área genital ou a ocorrência de candidíase (uma infecção causada por fungos) nem sempre indicam uma infecção sexualmente transmissível. Como esclarece o médico Neel Patel ao Daily Express, esses sintomas podem ser indicativos de diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença, e muitas vezes passam despercebidos.

De acordo com o portal da Diabetes UK, uma organização de caridade para pessoas com diabetes no Reino Unido, a coceira resulta do aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue. "Coceira e dor na área genital podem indicar uma infecção por fungos (...), sendo um sinal de diabetes tipo 2", conforme mencionado.

Patel destaca que é aconselhável procurar um especialista se a coceira ou candidíase estiverem acompanhadas de outros sintomas, como micção frequente, perda de peso inexplicada, sede intensa, fadiga excessiva e a presença de feridas que não cicatrizam.

Lembrando que a diabetes é uma doença crônica "silenciosa", afetando todas as idades e ambos os sexos. Caracteriza-se pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, resultando em hiperglicemia. Os sinais de alerta podem passar despercebidos na diabetes tipo 2, a forma mais comum, que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando esta não é utilizada corretamente pelo organismo.





