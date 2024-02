Dentista orienta sobre os cuidados com uso correto de enxaguantes bucal

No mundo da saúde bucal, o uso de enxaguantes pode ser uma parte importante diante dos cuidados e higiene, mas é necessário utilizá-lo corretamente e entender suas limitações. Existem diferentes tipos de enxaguantes bucais disponíveis no mercado, incluindo aqueles com flúor, antissépticos e para sensibilidade dentária. Portanto, é importante escolher um produto que atenda às necessidades específicas de saúde bucal de cada pessoa.

Segundo Roberto Cesar Duarte Gondim, professor do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, ao longo dos anos, vários estudos científicos têm sido conduzidos para avaliar a sua eficácia. "Enxaguantes bucais podem ajudar a complementar a higiene bucal, proporcionando uma sensação de frescor, combatendo o mau hálito e contribuindo para a prevenção de cáries e doenças periodontais. Alguns enxaguantes também contêm flúor, que pode fortalecer o esmalte dos dentes e ajudar na prevenção de cáries", explica o especialista.

Roberto ressalta que é importante conhecer essa variedade de produtos, haja vista importância de se considerar a necessidade de cada pessoa e até mesmo as especificidades para crianças.

"É necessário recomendação médica antes de qualquer compra. Usar itens de higiene bucal sem a indicação do dentista pode acabar causando efeitos indesejáveis e, consequentemente, prejudicando a saúde da boca. Por exemplo: alguns enxaguantes possuem álcool e antibiótico em sua composição e, quando utilizados em excesso, eles alteram a flora bucal e podem causar pigmentações dentárias, na mucosa e até perda do paladar. Crianças suscetíveis podem desenvolver problemas como a fluorose dentária devido a quantidade de aditivos”, alerta.

Por fim, Roberto reforça que para uma saúde bucal completa, é preciso aplicar uma rotina completa de higiene bucal como estilo de vida, que inclui, principalmente a escovação dos dentes, uso de fio dental e visitas regulares ao dentista.