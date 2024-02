Três alimentos doces que fazem bem ao cérebro, segundo um neurocientista

À medida que envelhecemos, o organismo passa por diversas mudanças, e o cérebro não fica imune a essas transformações. Pequenos esquecimentos podem ser normais, mas perdas de memória e doenças neurológicas graves não são. No entanto, alguns alimentos podem contribuir para a manutenção da saúde cerebral.

Em um vídeo compartilhado na rede social TikTok, o neurocientista Robert Love destacou três doces que são "ótimos para o cérebro". O chocolate foi mencionado como um deles, com a recomendação de optar pelo chocolate meio amargo para garantir a obtenção de mais bioflavonoides, que são bloqueadores de receptores de hormônios relacionados ao câncer, e esteróis, que se convertem em vitamina D no organismo.

Os mirtilos também foram destacados como extremamente benéficos para o cérebro. Segundo Love, eles são ricos em polifenóis, que beneficiam as bactérias intestinais. Ele salientou que o que é bom para o intestino é bom para o cérebro, acrescentando que os mirtilos possuem baixo teor de açúcar, evitando aumentos nos níveis de glicose no sangue.

O médico recomendou a escolha de mirtilos orgânicos para evitar pesticidas prejudiciais para o cérebro e o restante do corpo. Além disso, Love sugeriu o consumo de arroz doce preto, uma sobremesa popular no Oriente. Ele destacou que o arroz preto é delicioso e saudável, sendo rico em polifenóis e não elevando os níveis de açúcar no sangue como o arroz comum.



