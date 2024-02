Os piores e mais perigosos locais da cozinha para colocar a 'air fryer'

Conveniente, fácil de usar e com uma infinidade de receitas disponíveis, a 'air fryer' tornou-se o eletrodoméstico preferido de muitos, mas é importante considerar alguns cuidados para evitar riscos, dependendo de onde o aparelho é posicionado na cozinha.

Segundo o site Tom's Guide, existem cinco locais onde não se deve deixar a 'air fryer' em funcionamento, pois em alguns casos, isso pode representar perigo e aumentar o risco de incêndio.

Confira as orientações.

Sob um armário baixo: Posicionar a 'air fryer' aqui pode restringir a circulação do ar e provocar o superaquecimento do aparelho. Se armazenada nesse local, ao utilizá-la, procure uma área mais arejada e sem obstruções. O mesmo se aplica caso a ligue dentro de um armário, mesmo com as portas abertas.

Muito perto de uma parede: Sempre afaste a 'air fryer' da parede ao usá-la, pois o calor gerado pode aumentar o risco de incêndio.

Próxima a outros aparelhos: A concentração de vários dispositivos geradores de calor pode aumentar o risco de incêndio, especialmente em ambientes fechados.

Em uma mesa de jantar ou de centro: Essas superfícies podem não ser tão resistentes ao calor e estão mais propensas a danificar-se facilmente.

Muito próxima de materiais inflamáveis: O aquecimento do aparelho pode representar perigo quando posicionado próximo a materiais inflamáveis.

