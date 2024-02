Estes são os signos mais vingativos (é melhor ter cuidado)

'Vingança é um prato que se serve frio'. Concorda? Prefere lidar com a tristeza ou raiva de uma forma mais satisfatória? É muito provável que o seu signo esteja nesta lista do BestLife. Porquê? Menciona os mais vingativos do zodíaco.

1- Escorpião (24 de outubro a 22 de novembro)

Pessoas deste signo são, normalmente, "os mais vingativos e brutais de todos os signos". Também são excelentes na manipulação, mostrando apenas o seu "lado mais doce" conseguem sempre criar algum mistério.

2- Áries (21 de março a 20 de abril)

Já os nativos deste signo são caracterizados pela ação e agressividade. Quando estão zangados "dizem coisas horríveis" e "as suas ações são mais motivadas por impulsos do que por um plano a longo prazo, o que por vezes resulta em confrontos rápidos e diretos".

3- Leão (23 de julho a 23 de agosto)

"Têm um forte sentido de orgulho e dignidade, o que pode explicar o fato de se ofenderem facilmente." Quando alguém os magoa, "não ficam apenas zangados - vingam-se". Quando planejam uma vingança gostam de construir um espetáculo.

