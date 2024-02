Técnica de respiração promete combater a insônia; aprenda a fazê-la

Cansado de noites mal dormidas? A hipnoterapeuta Clare Longstaffe apresenta uma solução natural: a técnica de respiração 4-7-8.

Como funciona?

A técnica foca na desaceleração da respiração, promovendo o relaxamento do corpo e da mente. Isso facilita o descanso e a digestão, preparando o corpo para um sono reparador.

Como fazer:

- Deite-se ou sente-se confortavelmente com os olhos fechados.

- Relaxe a respiração, inspirando profunda e lentamente, mais do que o normal.

- Entrelace os dedos de uma mão, com o polegar sobre o dedo indicador. Na outra mão, coloque as pontas dos dedos na palma.

- Conte cinco respirações relaxadas nessa posição.

- Troque de mãos e repita as cinco respirações.

- Levante o polegar de uma mão e envolva-o com os dedos da outra. Segure-o frouxamente enquanto conta cinco respirações lentas.

- Repita o passo 6 com o polegar da outra mão.

- Repita o processo com os dedos restantes.

Benefícios:

Ao final da técnica, você estará em um estado calmo e relaxado, pronto para um sono natural e reparador. A contagem e a mudança de mãos distraem a mente, facilitando o adormecer.

