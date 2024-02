Famoso estilista Lucien Pellat-Finet morre afogado em Trancoso

Luto no mundo da moda: O estilista francês Lucien Pellat-Finet, conhecido como o "rei do cashmere", morreu afogado na tarde de segunda-feira (26) em Trancoso, Bahia. Ele tinha 78 anos.

A notícia foi confirmada pela família de Pellat-Finet em uma publicação no perfil do Instagram do estilista. Segundo a sobrinha Camille Dauchez, ele estava na companhia de familiares e amigos quando o acidente aconteceu.

A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas a família informa que "oportunamente" dará detalhes sobre a cerimônia de despedida.

O estilista tinha uma casa em Trancoso e frequentemente passava férias no local. Sua última publicação no Instagram, no final de janeiro, mostrava-o em sua casa, rodeado por amigos e familiares.

Pellat-Finet era conhecido por seus suéteres de luxo feitos de cashmere, material de alta qualidade e muito macio. Ele era considerado um dos maiores nomes da moda francesa e seu legado certamente será lembrado.

