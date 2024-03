Os principais trânsitos astrológicos desse mês e o que eles significam - Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, Marte, e originalmente o primeiro mês do ano no calendário romano, março traz muita energia astrológica fresca: é um mês conhecido por seu caos! Ele inaugura o equinócio de outono no Hemisfério Sul e de primavera no Hemisfério Norte. Também conhecida como Ostara, essa época do ano é associada à deusa da fertilidade de mesmo nome, cujo animal sagrado era uma lebre. Astrologicamente, iniciamos uma nova temporada de eclipses e vemos o Sol se mover em Áries. Com todos os planetas em movimento direto, podemos esperar muita energia em jogo. Intrigado? Clique para saber mais sobre os trânsitos astrológicos de março e o que eles significam.

